Trabzon’da Avrupa Birliği standartlarında Yapay Tırmanış Duvarı yapılacak

Son dönemlerde dağcılık sporuna olan ilginin hızla arttığı Trabzon’da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, uluslararası standartlarda Yapay Tırmanış Duvarı yapılacak. Yomra Cimnastik Salonu ve Spor kompleksi içinde yapılacak olan duvar, Uluslararası Tırmanış Sporu Federasyonu (IFSC) yönetmelik, standart ve kurallarına uygun inşa edilecek, burada uluslararası organizasyonlar yapılabilecek. Yapay Tırmanış Duvarı ihale sürecinin ardından kısa sürede tamamlanacak.

Son dönemlerde dağcılık sporuna olan ilginin hızla arttığı Trabzon’da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, uluslararası standartlarda Yapay Tırmanış Duvarı yapılacak. Yomra Cimnastik Salonu ve Spor kompleksi içinde yapılacak olan duvar, Uluslararası Tırmanış Sporu Federasyonu (IFSC) yönetmelik, standart ve kurallarına uygun inşa edilecek, burada uluslararası organizasyonlar yapılabilecek. Yapay Tırmanış Duvarı ihale sürecinin ardından kısa sürede tamamlanacak.

Sadece sporcuların değil, aynı zamanda halkın da boş zamanlarından adrenalin için kullanabileceği Yapay Tırmanış Duvarı, Kısa Kaya (bouldering) , Lider (zorluk) ve Hız (speed) duvarı olmak üzere 3 kategoride yapılacak. Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü tarafından koordinasyonunda yapılacak olan tesiste; Lider (zorluk) duvarının genişliği 7, uzunluğu 15 metre, Hız (speed) duvarı 8 - 15 metre ve Kısa Kaya (bouldering) duvarı da 5 - 4 metre ölçülerinde olacak.

Avrupa Birliği Standartlarında, ‘IFSC Yönetmelik ve Kurallarına Uygun Şekilde Yarışma Yapılabilir Onayı’ alacak şekilde, toplam 320 metre kare alana sahip olacak olan duvarda en az 3 farklı eğimde yüzeyler yer alacak. Okulsporları hariç aktif 203 sporcu, 10 hakem ve 2 de antrenörün bulunduğu ilde Düzköy’deki Doğankaya dağında sürekli artan etkinliklerin ardından, yapay tırmanma duvarının da tamamlanmasıyla bu rakamların kısa sürede kat kat arması bekleniyor.