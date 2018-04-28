TRABZON:
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28 Nisan 2018 Cumartesi 09:15

Trabzon’da baharla birlikte yaylalar da şenlenmeye başlayacak

Trabzon’ da her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen yayla şenlikleri Hıdırellez Bahar Bayramı şenliği ile başlıyor.

Trabzon'da baharla birlikte yaylalar da şenlenmeye başlayacak
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Trabzon’ da her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen yayla şenlikleri Hıdırellez Bahar Bayramı şenliği ile başlıyor.

Trabzon’un yaylalarında yöre halkının yanı sıra gurbetçi vatandaşların ve çok sayıda turistinde katıldığı şenliklerde kemençe ve horonla eğlence dolu anlar yaşanıyor.

Baharın gelişinin ve doğanın canlanmasının kutlandığı Hıdırellez Bahar Bayramı etkinliğiyle Trabzon’nun Şalpazarı ilçesi Acısu köyünde 6 Mayıs Pazar günü başlayacak olan şenlikler Eylül ayına kadar devam edecek.

Trabzon’da Haziran ayında yapılması planlanan yayla şenlikleri; Şalpazarı Ağasar Kültür Şenliği, Sultan Murat Şehitleri Anma Günü, Harmantepe Şehitleri Anma Günü olarak dikkat çekerken, Temmuz ayında yaylalarda Soğuksu Şenlikleri, Hırsafa Karadağ Şenlikleri, Karadağ Yaylası Şenlikleri, Akçaabat Uluslararası Müzik ve Halkoyunları Festivali - Geleneksel Hıdırnebi Yayla Şenliği, Kadırga Yaylası Şenlikleri, Alaca Yaylası Şenliği, Taşköprü Kültür ve Yayla Şenliği, Sisdağı Şenlikleri, Kaldırım Yaylası Şenliği, Keşan Kültür ve Balıkçılık Festivali, Fındık ve Karayemiş Festivali, Sürmene Kültür ve Turizm Şenliği ve Geleneksel Uğurlu Yayla Şenliği düzenlenecek.

Trabzon Ağustos ayında bir çok yayla şenliğine ev sahipliği yapacak. Uzungöl Kültür ve Turizm Şenliğiyle başlayacak olan etkinlikler, Uluslararası Maçka-Sümela Festivali, Kurtdağı Yayla Şenlikleri, Yeşiltepe Yayla Şenliği, Ağa Konağı Şenliği, Ekmek ve Kültür Festivali, Kuşmer Yaylası Şenliği, Cumapazarı Belediye Dağ Şenlikleri, Akçaabat Kayabaşı Karaabdal Yayla Şenlikleri, Kamena Şenliği, Zarha Dağı Şenlikleri, Ilaksa Yayla Şenliği, Akçaköy Harmancık Şenlikleri, Sultan Murat Şenlikleri, Hamsiköy ve Civar Köyler Sütlaç Festivali, Honefter Şenliği, Maçka Kültür ve Sanat Festivali, Çoban Derneği Şenliği, Tonya Tereyağ Festivali, İzmiş Şenliğiyle devam edecek.

Uluslararası Kültür Sanat Festivali ile sonra erecek eylül ayı şenlikleri ise şu şekilde;

Kadıralak Yayla Şenliği, Karadağ Serda Şenliği, Sivri Şenliği, Yomra Demirciler Köyü Kültür Sanat ve Ligarba Festivali.
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