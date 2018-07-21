Trabzon’da dilenci operasyonu

Trabzon’da polis ve zabıta ekipleri tarafından yapılan operasyonda 36 Suriye uyruklu dilenci ülkelerine gönderildi.

Trabzon’da polis ve zabıta ekipleri tarafından yapılan operasyonda 36 Suriye uyruklu dilenci ülkelerine gönderildi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ile birlikte Ortahisar ilçesindeki Atatürk Alanı ve il genelindeki kavşaklarda dilencilere karşı operasyon düzenledi. Sivil zabıta görevlilerinin de hazır bulunduğu operasyonda, dilencilik yaptıkları belirlenen 15’i yetişkin 21’i çocuk olmak üzere 36 hakkında işlem yapıldı. İşlem yapılan ve tamamı Suriye uyruklu olan dilenciler otobüse bildirilerek Hatay’a gönderildi. Dilencilerin Hatay’dan da Suriye’ye gönderilecekleri öğrenildi.