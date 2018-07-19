Trabzon’da, hakkında kesinleşmiş cezası bulunan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri operasyonda” uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak” suçlarından haklarında kesinleşmiş cezası bulunan 3 kişiyi yakalayarak göz altına aldı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Emniyet Müdürlüğümüzce; uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda; Uyuşturucu madde ticareti yapmak, Uyuşturucu madde kullanmak ve İzinsiz Hint Keneviri yetiştirmek suçlarından aranan ve İlimizde ikamet ettiği tespit edilen , hakkında kesinleşmiş 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Ü.N., 5 yıl hapis cezası bulunan E.Ö., ve üç ayrı suçtan toplam 3 yıl 8 ay cezası bulunan Y.E.Y. isimli şahıslar yakalanarak göz altına alınmış, ikametlerinde yapılan aramalarda ise ; 5 kök hint keneviri, 2 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet yivsiz tüfek fişeği, 5 adet fişek, 3 adet ses fişeği ele geçirilmiştir. Şahısların işlemleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde devam etmektedir” denildi.