Trabzon’da yaz turizm sezonu öncesi 17 ilçede 3 bin 527 esnafa tarife denetimi yapıldı

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, Trabzon’daki turizm hareketinde rekabet ortamının daha sağlıklı şartlarda sağlanması, turistlerin ve esnafın mağdur olmaması için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Başkan Kara, “Özellikle tarife denetimlerini sıkı bir şekilde uyguladık ve uygulamaya bu yıl da devam edeceğiz. Geçtiğimiz süre içinde 17 ilçede 3 bin 527 esnafımıza tarife denetimi yaptık” dedi.

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, Trabzon’daki turizm hareketinde rekabet ortamının daha sağlıklı şartlarda sağlanması, turistlerin ve esnafın mağdur olmaması için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Başkan Kara, “Özellikle tarife denetimlerini sıkı bir şekilde uyguladık ve uygulamaya bu yıl da devam edeceğiz. Geçtiğimiz süre içinde 17 ilçede 3 bin 527 esnafımıza tarife denetimi yaptık” dedi.

TESOB Başkanı Metin Kara, son yıllarda özellikle Körfez ülkelerinden yoğun turist akınının yaşandığı Trabzon’da, turistlerin ve esnafın mağdur olmaması için ellerini taşın altına koyduklarını vurguladı. Turizmin gelişmesinde ve sürdürülebilir olmasında esnafın büyük rolü olduğuna inandıklarını belirten Başkan Kara, “Turistlerin kentimizden memnun ayrılması için esnafımıza büyük görev düşüyor. Özellikle fiyat tarifelerinin farklı uygulanmaması için ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Tarifesi olmayan esnafımızı uyarıyoruz. Bu çalışmamızın geri dönüşleri çok iyi oldu. Uyarıda bulunduğumuz esnaflarımızın tamamına yakını tarifelerini aldı. Bugüne kadar 17 ilçemizde 3 bin 527 esnaf ve sanatkarımıza tarife denetimi yaptık. İki aracımız ve 4 personelimiz turizm sezonunun başladığı bugünlerde tarife denetimlerini yine sıkı şekilde uygulamaya başlayacak. Özellikle turizmin yoğun olduğu ilçeler ve bölgelerden başlayarak en ücra yerlere kadar denetimlerimizi yapacağız. Bu uygulamamızdan esnafımız da çok memnun. 20 yıldır böyle bir uygulamayla karşılaşmadıklarını dile getiriyor ve memnuniyetlerini ifade ediyorlar. Dengesiz fiyat politikasının önüne geçmek için mücadele ediyoruz ve mücadelemizi sürdürüyoruz. Tüm çabamız esnafımızın rekabet ortamı içinde müşterisine en iyi hizmeti vermesi içindir. Ayrıca adrese dayalı olarak esnaf denetimlerimizi de yapıyoruz. Vergisini verenle vermeyen arasındaki haksız rekabetin giderilmesi için kayıt dışı denetimlerimiz devam ediyor” şeklinde konuştu.

“Herkes elini taşın altına koymalı”

Başkan Kara, turizmde büyük ivme yakalayan Trabzon’un bu hareketi sürdürülebilir kılması gerektiğini, bunun için esnaf ve sanatkara büyük görev düştüğünü de dile getirerek, “Esnaf ve sanatkarların turizme daha iyi katkı sunması için tüm oda başkanları elini taşın altına koymalıdır. Yapılan denetimlere destek vermeli ve üyelerini de tarife almaları konusunda uyarmalıdır. Biz esnaf ve sanatkarlar olarak ne kadar başarılı olur ve Ahilik geleneklerine ne kadar bağlı kalırsak, ’müşteri velinimettir’ kavramını ne kadar öne çıkarırsak, kazanacak olan yine bizler ve Trabzon’umuzdur. Hizmet kalitesini ve turist memnuniyetini ne kadar yükseltirsek turizmden o kadar fazla ve uzun süreli pay alırız. Bu konuda esnaf odalarımızdan olduğu kadar resmi makamlardan da destek bekliyoruz” diye konuştu.

“İngilizce ve Arapça tarife uygulaması”

TESOB Başkanı Metin Kara, turistlere daha iyi hizmet verilmesi çalışmaları kapsamında İngilizce ve Arapça tarife uygulaması başlattıklarını da belirterek “Turistler kendi dillerinde ne aldığını, ne yediğini ve ne kadar para ödeyeceğini bilmeli. Bu nedenle turizmin yoğun olduğu ilçelerden başlayarak İngilizce ve Arapça tarifelere de esnafımızın önem vermesini bekliyoruz. Ayrıca hizmet sektörüne yönelik düzenleyeceğimiz anket çalışması sonucunda eğitim programları oluşturacağız. Mesleki İngilizce ve Arapça, iletişim, pazarlama, turistlere davranış şekli gibi eğitimler vermeyi amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.