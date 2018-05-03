TRABZON:
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03 Mayıs 2018 Perşembe 09:28

Trabzon’da zorunlu su kesintisi

Trabzon’un Ortahisar ilçesinin bazı mahallelerinde an boru arızası nedeniyle zorunlu su kesintisine gidileceği belirtildi.Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada "Ortahisar İlçesi Kalkınma Mahallesi Zafanoz Caddesi’nde meydana gelen...

Trabzon'da zorunlu su kesintisi
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Trabzon’un Ortahisar ilçesinin bazı mahallelerinde an boru arızası nedeniyle zorunlu su kesintisine gidileceği belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada "Ortahisar İlçesi Kalkınma Mahallesi Zafanoz Caddesi’nde meydana gelen ana boru arızası sebebiyle, Kalkınma Mahallesi ve 2 Nolu Bostancı Mahallesi’nin tamamı ile Üniversite Mahallesi ve Sanayi Mahallesi’nin bir kısmında bugün saat 15.00’e kadar su kesintisine gidilecektir" denildi.
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