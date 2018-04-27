Trabzonspor taraftarları bağış kampanyasına destek çağrısında bulundu

Trabzonspor taraftar grupları 7 Mayıs’ta tüm Trabzonsporlular’ı bağış yapmaya davet etti.Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’nde taraftar grupları adına konuşan Soner Şahin “Hepimizin malumu Trabzonsporumuz zor bir süreçten geçmekte. Biz Trabzonspor’un...

Trabzonspor taraftar grupları 7 Mayıs’ta tüm Trabzonsporlular’ı bağış yapmaya davet etti.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’nde taraftar grupları adına konuşan Soner Şahin “Hepimizin malumu Trabzonsporumuz zor bir süreçten geçmekte. Biz Trabzonspor’un taraftar grupları olarak bu zorlu süreçte gerek maddi, gerek manevi olarak Trabzonspor’umuzun yanında olacağız" dedi.

Tüm Trabzonsporluların elini taşın altına koyması gerektiğini söyleyen Şahin “41.461 kapasiteli stadımızda kombineli taraftar sayımız 15.000’e bile varmamakta. Bu konuda eski ve yeni tüm yöneticilerimizle beraber Trabzonsporumuzun tüm dinamiklerini sorumluluk almaya davet ediyoruz. Unutmayalım ki Trabzonspor ona hayat verenlerin hayatıdır” diye konuştu.

Trabzonspor’umuzun daha güncel, daha sağlam temeller üzerine inşa edilmiş bir tüzüğe ihtiyacı olduğunu belirten Şahin, “Yeni tüzük konusunda top yekün bir çalışma yapılmasını yeni yönetimimizden istirham ediyoruz . Bunun akabinde oluşturulacak yeni tüzükte seçimlerin Aralık ayında değil de , yeni gelen yönetimlerin önünü daha rahat görmesi adına Mayıs ayında yapılmasını daha akılcı ve mantıklı buluyoruz. Tüzüğe eklenmesinde yarar gördüğümüz bir diğer madde ise gelen başkan ve yönetimlerinin görevi devraldıkları borç ne ise, yerlerine gelecek yönetimlere daha fazlasını bırakamaması zorunlu hale getirilmesidir” şeklinde konuştu.

Bu belirttiğimiz konularda yönetimimizi, taraftarımızı, delegelerimizi ve kısacası tüm Trabzonspor sevdalılarını sorumluluk alamaya davet eden Şahin “7 Mayıs günü tüm taraftarlarımızı, bizlerle birlikte Trabzonsporumuza olan vefa borcumuzu ödemeye davet ediyoruz. Unutmayın ’Başka Trabzonspor yok’ " ifadelerini kullandı.