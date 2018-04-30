TRABZON:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 13:45

Trabzonspor’da Özkan Sümer’in maaşı ile ilgili açıklama

Trabzonspor Genel Koordinatörü ve Başkan Danışmanı Özkan Sümer’in basında çıkan 90 bin lira maaş aldığı yönündeki haberler ile ilgili Bordo Mavili kulüpten bir açıklama yapıldı.

Trabzonspor'da Özkan Sümer'in maaşı ile ilgili açıklama
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Trabzonspor Genel Koordinatörü ve Başkan Danışmanı Özkan Sümer’in basında çıkan 90 bin lira maaş aldığı yönündeki haberler ile ilgili Bordo Mavili kulüpten bir açıklama yapıldı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, “Genel Koordinatörümüz Özkan Sümer ile ilgili basında çıkan, ‘90 bin lira maaş alıyor’ şeklindeki haberler, gerçeği yansıtmamaktadır. Bu ve benzeri haberlerin Trabzonspor’umuza hiçbir fayda sağlamadığı aşikardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.
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