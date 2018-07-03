TRABZON:
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03 Temmuz 2018 Salı 13:17

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi yapılacak

Akçaabat İçme Suyu Projesinin yapımını tamamlanma aşamasına getiren Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü, Akçaabat İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin de yapımına başlıyor.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi yapılacak
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Akçaabat İçme Suyu Projesinin yapımını tamamlanma aşamasına getiren Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü, Akçaabat İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin de yapımına başlıyor.

İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ile Söğütlü Deresi’nden Salacık Mahallesi dâhil olan bölgede tüm atık sular biyolojik arıtmaya tabi tutulacak, deniz ve çevre sağlığı ileri düzeyde sağlanmış olacak.

Konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Akçaabat İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin yapım ihalesinin gerçekleştirildiğini ve ihale sürecinin tamamlanmasının ardından yüklenici firmaya yer teslimi yapıldığını ifade etti. Gümrükçüoğlu, “Yaklaşık olarak 26 milyon TL maliyetli Akçaabat İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin tamamlanmasıyla Akçaabat’ımızda Söğütlü Deresi’nden Salacık Mahallesi de dahil olan bölgede tüm atık sular biyolojik arıtmaya tabi tutulacak, deniz ve çevre sağlığı ileri düzeyde sağlanmış olacak ve Akçaabat’ımız çok daha yaşanılabilir kent haline gelecektir. Yeni Mahalle’de inşa edeceğimiz bu dev tesis, Akçaabat’ımıza hayırlı olsun. Trabzon’umuzun en kalabalık ikinci ilçesi olan Akçaabat’ımıza dünya standartlarında bir atıksu arıtma tesisi kazandırıyoruz” dedi.

Başkan Gümrükçüoğlu, Akçaabat İçme Suyu Projesinin de yapımına devam ettiklerini ifade ederken yılsonuna kadar projeyi tamamlayarak Işıklar suyunu Akçaabat’a vereceklerini söyledi. Başkan Gümrükçüoğlu, “Akçaabat İçme Suyu Projesi ile Akçaabat ilçe merkezinin tamamına Işıklar Mahallesi’nden getirmekte olduğumuz içme suyunu vereceğiz. Böylece Akçaabat ilçe merkezimizin tümü yeterli ve sağlıklı içme suyuna kavuşacaktır. Büyük kısmını tamamladığımız proje kapsamında çalışmalarımıza aralıksız devam etmekteyiz” diye konuştu.
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