TRABZON:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Ekim 2018 Salı 15:01

“Trabzon’un Teknofesti” Bilim ve Teknoloji Şenliği başladı

Trabzon’da ilk kez yapılan TÜBİTAK 4007 Bilim ve Teknoloji Şenliği’nin açılışı Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE binasında gerçekleştirildi.Bilim ve Teknoloji Şenliğine Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektör...

'Trabzon'un Teknofesti” Bilim ve Teknoloji Şenliği başladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Trabzon’da ilk kez yapılan TÜBİTAK 4007 Bilim ve Teknoloji Şenliği’nin açılışı Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE binasında gerçekleştirildi.

Bilim ve Teknoloji Şenliğine Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet Öksüz, Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Uraloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Trabzon’da Bilim ve Teknoloji Şenliği’nin ‘Trabzon’un Teknofesti’ olduğunu ifade eden Vali Yücel Yavuz “İl Milli Eğitim Müdürümüzden öğrenince bu şenliğin bir nevi Trabzon’daki Teknofest olarak algılanmasını istedik. Layıkıyla yapıldığını görmek bizi mutlu etti. Trabzon özelinde Milli Eğitim Müdürümüz, ekibi ve eğitim sektöründeki bütün arkadaşlarımız takdire şayan bir başarıyı sergiliyorlar. Trabzon’daki eğitim öğretim kadrosu, STK’lar ve yerel yönetimlerimiz azim ve karalılıkla artık bu hedefe kilitlenmiş durumdayız. Daha başarılı ve güzel bir gelecek bizi bekliyor. Trabzon’da şenlik havasında gerçekleşecek olan bu etkinliklerin bir başlangıç olmasını ve tekrarının gelmesini diliyorum. Devletimizin bütün kurumları bu konuda çok güzel çalışmalar ortaya koyuyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından şenliğin açılış kurdelesi kesilerek öğrencilerin oluşturduğu stantlar gezildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku