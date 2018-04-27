Tribünlere fındık atma kampanyası Antalyaspor maçıyla yeniden başlatılıyor

Türkiye’de yılda 2 milyar doları aşkın döviz kazandıran fındıkta, iç ve dış ticaretin yaklaşık yüzde 50’sini gerçekleştirilen Trabzon’da, bu ürünün tüketimini arttırmak için ‘Trabzonspor’un Resmi Yiyeceği Finduk’ sloganı...

Türkiye’de yılda 2 milyar doları aşkın döviz kazandıran fındıkta, iç ve dış ticaretin yaklaşık yüzde 50’sini gerçekleştirilen Trabzon’da, bu ürünün tüketimini arttırmak için ‘Trabzonspor’un Resmi Yiyeceği Finduk’ sloganı ile 8 sezon önce başlatılan kampanya yeniden hayata geçiriliyor.

Trabzonspor ile Trabzon Ticaret Borsası’nın ortaklaşa yaptığı ve 2009-2010 futbol sezonunda fındığın tanıtımına yönelik olarak başlatılan kampanya aradan geçen 8 sezonda zaman zamanda uygulanmıştı. Trabzonsporlu futbolcuların maç başlamadan önce 40-50 gram olarak hazırlanmış ve fındığın yararlarının anlatıldığı broşürlerin içinde yer aldığı paketleri tribünlerdeki seyircilere atarak uygulanan kampanya yarın Antalya’da oynanacak olan Antalyaspor-Trabzonspor maçıyla yeniden hayata geçiriliyor.

Trabzon Ticaret Borsası Başkanlarının Trabzonspor yönetimini ziyaretinde gündeme getirilen ve Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu’nun talebi üzerine yeniden başlatılan kampanya, önümüzdeki sezonda sürdürülecek.