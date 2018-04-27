TRABZON:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Nisan 2018 Cuma 14:24

Tribünlere fındık atma kampanyası Antalyaspor maçıyla yeniden başlatılıyor

Türkiye’de yılda 2 milyar doları aşkın döviz kazandıran fındıkta, iç ve dış ticaretin yaklaşık yüzde 50’sini gerçekleştirilen Trabzon’da, bu ürünün tüketimini arttırmak için ‘Trabzonspor’un Resmi Yiyeceği Finduk’ sloganı...

Tribünlere fındık atma kampanyası Antalyaspor maçıyla yeniden başlatılıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Türkiye’de yılda 2 milyar doları aşkın döviz kazandıran fındıkta, iç ve dış ticaretin yaklaşık yüzde 50’sini gerçekleştirilen Trabzon’da, bu ürünün tüketimini arttırmak için ‘Trabzonspor’un Resmi Yiyeceği Finduk’ sloganı ile 8 sezon önce başlatılan kampanya yeniden hayata geçiriliyor.

Trabzonspor ile Trabzon Ticaret Borsası’nın ortaklaşa yaptığı ve 2009-2010 futbol sezonunda fındığın tanıtımına yönelik olarak başlatılan kampanya aradan geçen 8 sezonda zaman zamanda uygulanmıştı. Trabzonsporlu futbolcuların maç başlamadan önce 40-50 gram olarak hazırlanmış ve fındığın yararlarının anlatıldığı broşürlerin içinde yer aldığı paketleri tribünlerdeki seyircilere atarak uygulanan kampanya yarın Antalya’da oynanacak olan Antalyaspor-Trabzonspor maçıyla yeniden hayata geçiriliyor.

Trabzon Ticaret Borsası Başkanlarının Trabzonspor yönetimini ziyaretinde gündeme getirilen ve Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu’nun talebi üzerine yeniden başlatılan kampanya, önümüzdeki sezonda sürdürülecek.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku