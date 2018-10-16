Tünel Akvaryum’da yüzde 25’lik bölüm tamamlandı

Ortahisar Belediyesi’nin Zağnos Vadisi ile Tabakhane Vadisi arasında yeraltında inşa ettiği Tünel Akvaryum’un 50 metresi kazıldı. Belediyenin 30 Nisan 2018 tarihinde yüklenici firmaya yer teslimi yaptığı projenin tünel açma kısmında yüzde 25’lik bölüm tamamlandı. Toplamda 196 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki Tünel Akvaryum Projesi Türkiye’de yeraltında yapılacak ilk akvaryum olma niteliğinde.

Tünel Akvaryum’u, turizm çeşitliliğini artırmak, deniz canlılarını vatandaşlarla buluşturmak ve yeni cazibe mekanları oluşturmak için inşa ettiklerini belirten Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, projenin tamamlanmasıyla birlikte Trabzon’un simgesel bir proje kazanacağını söyledi. Deniz şehri Trabzon’da projenin hayata geçirilmesinin çok anlamlı olduğunu ifade eden Başkan Genç, " 9 Şubat 2018 tarihinde ihale ettiğimiz Tünel Akvaryum’da ihale şartnamesine uygun olarak inşaat takvimi devam ediyor. Yüklenici firma gerekli jeolojik etütleri yaptıktan sonra tünel açma çalışmalarına Tabakhane Vadisi’nde başlamıştı. Şu an itibarıyla 50 metrelik tünel kazılmış durumda. İhale sözleşmesinde tünelin açılmasıyla ilgili iş süresini 240 gündü. Sözleşme bedelimizi ise 7 milyon 749 bin TL idi. Projemizi üç aşamada hayata geçireceğiz. Tünel açma, mekanik ve işletme kısmı için ayrı ayrı ihaleye çıkacağız. Tünel açma için çalışmalarımız devam ederken, bununla eş zamanlı olarak mekanik kısmının ihalesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tünel Akvaryum’un işletilmesi konusunda henüz bir karara varmadık. Burada iki seçeneğimiz var. Belediye olarak ya kendimiz işleteceğiz ya da belli bir bedel karşılığında özel sektöre devrini yaparak işletilmesini sağlayacağız. Akvaryum kısmının inşaatına tünel inşaatı tamamlandıktan sonra başlanacak. Yatırımcı firmalarla görüşmelerimiz devam ediyor. Tünelin tamamlanması akabinde 6 aylık bir süreç içinde akvaryumun bütün ünitelerini tamamlayıp projeyi hizmete açacağız. Turizm çeşitliliğini artırmak, sahil kenti Trabzon’da deniz canlılarını vatandaşlarla buluşturmak ve yeni bir cazibe mekanları oluşturmak hedefiyle projemizi tasarladık. Trabzon’un adını duyuracak çok güzel bir eseri bu şehre kazandıracağımızı düşünüyorum. Bu projenin hayata geçirilmesi için çok büyük emekleri ve destekleri İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile TOKİ Başkanımız Mehmet Ergün Turan’a bir kez daha çok teşekkür ediyorum. " diye konuştu.