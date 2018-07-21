Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Serhan Akyol (22) toprağa verildi.Kaza, Vakfıkebir ilçesi Yalıköy Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Elektrik direğinin kamyondan kayarak halk otobüsüne çarpması sonucu Serhan Akyol (22) hayatını kaybetti. Akyol’un cenazesi Vakfıkebir İlçesi Merkez Eski Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Körez Mahallesi’ndeki aile kabristanlığına defnedildi.
Vakfıkebir’de meydana gelen kazada hayatını kaybeden Serhan Akyol toprağa verildi
Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Serhan Akyol (22) toprağa verildi.