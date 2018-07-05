Yeni vekil Ayvazoğlu kaydını yaptırdı

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu da Meclis’teki kayıt işlemleri gerçekleşti. Bugün sabah saatlerinde TBMM’ye gelerek kayıt yaptıran Trabzon Milletvekili Ayvazoğlu, kayıt esnasındaki heyecanı dikkat çekerken, yanında bulunan kızı ve oğlu heyecanına ortak oldu. Kayıt işlemi bittikten sonra kurada çıkan D 302 nolu odasına çıktı.

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