Trabzonspor eksik oyuncu

Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Söz Ligi. Hedefimizin her alanda en iyi olmak olduğunu belirtmeme gerek yok diye düşünüyorum bu nedenle Trabzonspor'un hedefi her zaman Bu maçta Tek olmak, hiç şüphe yok ki bizim The Taraftarların tribünleri doldurarak maddi ve manevi katkıları önemli ama çok önemli.

"Yönetim de gerekeni sağlıyor"

Başkan şöyle devam etti: "Teknik direktörlerimize ve futbolcularımıza güvenebilirsiniz, tribünleri dolu ve onları her maçta görüyorsunuz. Deplasmanda yanlarında olan taraftarlar, "Biz her yerde Trabzonspor'uz ve üzerimize düşeni yapacağız" sloganını sonuna kadar yaşadılar. Daha büyük bir şevkle görev. Yönetim olarak başarı arayışımızda funbahis birleştiğimizden şüpheniz olmasın, hedef doruk noktasıdır ve Trabzonspor'un tarihi misyonunu ne zaman ve nerede olduğunu bilmeden yerine getirme yükümlülüğü vardır."

"Kulübün acı gerçeği Aoğlu, pandemi döneminde kulüplere hatırlatarak, süreç sonrası gelirlerin sert bir şekilde düştüğünü belirterek, “Sadece yayın gelirlerindeki düşüş bile bu durumun kulübün kasasına acı verdiğini açıklamaya yeter. Bu süreci en az hasarla tamamlamak için herkesin çok çalışabileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle tribünlerimizin dolmasını istiyoruz. İçlerini doldurmak yetmez, taraftarımızın da tezahüratlarla futbolcularımıza destek vermesini ve zirveye giden yolda asla sessiz kalmamasını istiyoruz.

Takımla idmanlara başladı.

Maxi Gomez Trabzonspor'da umut dolu toplam 11 maça çıktı, 2 gol 4 asistle katkı sağladı ve Uruguay milli takımıyla Dünya Kupası'na gitti Yıldız golcü Gomez, 3 grup maçına çıktı, Ayağında toz toprakla takımla birlikte idmana çıkan oyuncu, kendisi için geçerli funbahis giriş olan tüm fiziki testleri geçti. Başarılı oyuncu, 24 Aralık'ta Fenerbahçe ile oynayacağı maça kadar çok çalışacak ve ilk 11'deki Akyazı ile oynayacağı kritik derbiye başlamayı hedefliyor.

Trabzonspor'un tek eksiği Larsen

Sakatlanan Jusuf Yazić ve Giannini, Feltner, Bartra trenlerinde maskeyle antrenmana başladı ve Maxi Gomez Dünya Kupası'na geri döndü. Bordeaux blues'da eksik olan tek isim Larson. Danimarka milli takımında Katar'da forma giyen ve Dünya Kupası'nın ardından ekstra dinlenmenin tadını çıkaran deneyimli sağ bek, 1-2 gün içinde göreve başlamayı planlıyor. Trabzonspor'da çapraz bağlarından sakatlanan Dorukhan'ın tedavisi sürüyor.