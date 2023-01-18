Trabzonspor Hazırlıklarına devam ediyor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Ön Eleme Turu'nda oynanacak Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Bordeaux - Yıldız oyuncunun Marville'den dönüşü sevindirici. Trabzonspor artık tüm takımla yakın çalışmaya devam ediyor.

Les Bleus de Bordeaux, 21 Aralık Çarşamba günü Samsunspor ile oynayacağı Türkiye Kupası maçı hazırlıklarına devam ediyor...5'e 2 ve dün başlayan pas atlantisbahis çalışmaları iki kez devam etti.

Visca, Bakasetas, Bartra, Bardhi, Doğucan, Taha, Arif ve Kağan'ı taşıyan takım maçı kazandı. Sakatlıktan dönen Viska, maçtaki golüyle teknik ekipten alkış aldı.

Hayat: Favorim tabii ki Arjantin

Trabzonspor'un genç yıldızı, "Bu ara bizim için bir fırsat. Çok çalıştık ve devam edeceğiz. Fenerbahçe derbisi ile lige girmek için bir şans daha. Yenilgi ve enerjimizi yükseltmek üzereyiz." Abdulkadir, Dünya Kupası'ndaki favorilerini şöyle yanıtladı: "Ben bir Messi hayranıyım. Onu oynarken izlemek beni çok mutlu ediyor ve favorim tabii ki Arjantin."

İstatistikler artıyor

Büyük ödüller.

Hull'un 1-1 berabere kaldığı maçta Feltner topa %62 sahip oldu ve 13 şut çekti .Palace karşısında bu oran %50'de kalırken, Odds 7 şut çekti. Carson Passa'nın son atlantisbahis giriş maçında Bordeaux Blues %64 topa sahip oldu ve 17 kaleye şut çekti. 3 maç da beraberlikle sonuçlandı.

'Hedef hep önde'

Başkan Ahmed Aoğlu, Bordeaux Blues taraftarlarını topladı... Trabzonspor'un patronu: "Avrupa, Lig, Türkiye Kupası, ardından Süper Kupa... 4 kulvarda oynuyoruz. Hedeflerimiz her yerde.Yolda taraftarımızın desteği çok önemli.Tribünleri doldurmak yetmiyor: "Umarım takımları ateşlemekten asla vazgeçmezler" dedi.

Trabzonspor Sportif Başkanı Ahmed Aoğlu, kulüp dergisi aracılığıyla önemli bir mesaj verdi. Aoğlu, "Avrupa'da Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde elenmemize rağmen Speech League play-off'larına katılmaya devam edeceğiz.

16:00 Eczacıbaşı Dynavit – Prosecco Doktor Imoco Conegliano

19:00 Gerdau Minas – Kuanysh Kulübü

Yer: Antalya

Hakem: Epaminondas Gerothodoros (Yunanistan), Sinisa Ovuka (Bosna Hersek)

VAKIF BANKI: Cansu, Gabi, Zehra, Egonu, Daalderop, Ogbogu, Ayça (L) (Buket, Karutasu, Bajema)

GERDAU MINAS: Kisy, Priscila, Kudiess, Heldes, Yonkara, Thaisa, Nyeme (solda) (Ackeline, Larissa)

Set sayısı: 25-22, 26-24, 25-21

Süre: 1 saat 26 dakika ( 25 dakika, 29 dakika, 32 dakika)