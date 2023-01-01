Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı tarafından Yapılan SWOT Analizinin Sonuçları Açıklandı

Avcı, takımın zayıf ve güçlü yanlarını 7 unsurda toplayan bu analize göre yaptığı değişiklikleri hayata geçirecek. İşte ayrıntılar:

1- Doğru Ortam: BLU'nun doğru ortam yüzdesi oldukça düşüktür. Bu etkenlerden en önemlisi kanat oyuncularının isim değişikliğidir. Orta saha oyuncuları da geniş alanlarda yetersiz temsil edildi.

2-Önemli İstatistikler: Trabzonspor kilit pas oranı en düşük ikinci takım. Bu istatistiklerin nedeni, esas olarak birçok oyuncunun bireyselliğe vurgu yapmasından kaynaklanmaktadır.

3- SAHİP TOPU KAZANMAK: Turnuvalarda hiç top alembahis kazanamayan takımların ortalama seviyesi oldukça yüksektir. Ancak bu sefer tam tersi bir tablo ortaya çıktı. Orta saha ve defans oyuncuları fazla sorumluluk almazlar.

4- HAVA TOPU KAZANICISI: Trabzonspor, ligdeki herhangi bir takım arasında en düşük hava topu galibiyet oranına sahiptir. Antalya kampının en çok vurgulanan temalarından biri de bu.

5- Duran toplarla ilgili bir not: Yenilen 29 golden 13'ü duran toplardan geldi. Kendi sahasında rakiplerinden daha fazla oyuncuya sahipken, bireysel hatalardan dolayı kendi kalesinde gördüğü goller ana konulardan biri.

6- Birinci bölgede oynamak: Abdullah Avcı'nın en çok alembahis giriş ısrar ettiği konulardan biri de geriden oynamak ve paslarla hücumu şekillendirmekti. Sadece yapılan analiz sonucunda Trabzonspor'un defansta topu fazla kullanmadığı belirlendi.

7- Uzun toplar azaltılacak: Les Bleus-Blaret ligde en uzun topa sahip takım. Bunu değiştirmek için orta saha oyuncularının daha fazla sorumluluk alması gerekiyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Dünya Kupası hazırlıklarını kendi sistemine göre düzenleyerek sürdürüyor. Siyah-beyazlı deneyimli teknik direktör, oyuncularıyla belirli bir kadro yapısını uygulamaya çalışırken, yarım kalan sahaları yapmak istediği pas hamleleriyle doldurma görevinde geride kalıyor. Şampiyonluk hedeflerinden vazgeçmek istemeyen Kartal, ocak ayında yapacağı hamleyle rakiplerine karşı zorlu bir maç oynadığını göstermek istiyor. SPOR BİLİMLERİ ALANINDA UZMAN PROFESÖR. Dr. Turgay Biçer, Beşiktaş futbol takımını desteklemeye başladı. Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Yüksekokulu'nda spor yöneticiliği bölümü başkanı olan Beecher'in bir süredir siyah beyazlı oyunculara moral verdiği bildirildi.