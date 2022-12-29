Trabzonspor'un Antalya Rotası

Romantizm nedeniyle Beşiktaş'ı tercih etmeye zorlanan ve aynı formayla mücadele eden emektar futbolcu, başka talipleri olduğunu söyleyerek oyunun sonunu işaret etti. Sadece 1 Aralık'ta Kanada ile oynanan maç Fas'ın son maçı olabilir. Hakim Ziyech, Fas formasıyla çıktığı 2 maçta milli takıma 1 asist yaptı.

Bir sürpriz olur ve olay örgüsü değişir

F Grubu'nun ilk iki haftasında Hırvatistan ile 0-0 berabere kalan Fas, Belçika'yı 2-0 yenerek 4 puanla lider Hırvatistan ile aynı skorla ikinci sırada yer aldı. Fas, 1 Aralık Perşembe günü Kanada ile karşılaşacak ve kazanıp berabere kalırsa ikinci tura betcyp yükselecek. Yalnızca Belçika'nın diğer grup maçında Hırvatistan'a karşı aldığı sonuç, Afrika'nın Kanada'ya yenilmesi durumunda ikinci sırayı el değiştirirdi ve bu durumda Fas kaybederdi. Bu olursa, Ziyech gelecekteki kariyeri hakkında hızlı bir karar verecektir.

Takuma Asano, grup aşamasında Japonya'ya karşı oynadığı 2 maçta 1 gol kaydetti.

Alman tarafı Bochum'da oynayan Takuma Asano da Blackhawks'ın radarında. Tecrübeli forvet, E Grubu'nda Japonya ile oynadığı maçta Almanya'yı 2-1 mağlup etti. Kosta Rika'ya 1-0 mağlup oldu. Japonya, 1 Aralık Perşembe günü İspanya ile karşılaşacak. Kosta Rika'nın Almanya'ya karşı aldığı sonuç, şu anda grupta ikinci olan Japonya İspanya'ya karşı puan kaybederse, Asano Japonya'nın ilk tur biletini yakabilir.

Teklife hızlı yanıt

Bu gelişmede Asano'nun Beşiktaş'ın teklifine hızlı bir betcyp giriş şekilde cevap vermesi gerekiyor. Kara Kartal, Ocak ayına kadar 2 futbolcu ve kulüpleri ile anlaşmaya vararak oyuncuyu fazla vakit kaybetmeden takımlarına katmayı umdukları için bu süreçte hızlı hareket etmek istiyor. Trabzonspor transfer için çabalamaya devam ediyor. Blues of Bordeaux özellikle orta sahada takviye planları yaparken, menajerler sürpriz bir isim buldu.

Dünya Kupası kapsamında verilen milli arada maç hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, bugün Antalya kampına girerek maçın rövanş maçı için yoğun bir şekilde çalışacak. Abdullah Avcı, kampta forma şansı bulamayan genç oyuncuları değerlendirecek. Milli takıma gidip izin alan tüm oyuncular Antalya'daki etkinliklere takımla birlikte katılacak. Sadece Maxi Gomez ve Larsson Dünya Kupası için antrenman yapmayacak.