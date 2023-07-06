Traktör ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde otomobil ile traktörün karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Malatya’nın Akçadağ ilçesinde otomobil ile traktörün karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Akçadağ ilçesinde meydana geldi. Ören Caddesi’nde seyir halinde olan C.E.K. (15) idaresindeki 44 AN 749 plakalı traktör ile M.Ç. (30) yönetimindeki 44 LH 676 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile birlikte A.Ç. (32) ve U.Y. (28) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla başlatılan inceleme sürüyor.