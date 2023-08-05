Traktörün altında kalan kayısı üreticisi hayatını kaybetti

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde kayısı hasadı yapan üretici, traktörün altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Traktörün altında kalan kayısı üreticisi hayatını kaybetti
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’nın Hekimhan ilçesinde kayısı hasadı yapan üretici, traktörün altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Kaza, Malatya’nın Hekimhan ilçesine bağlı Işıklı Mahallesi’nde sabah erken saatlerde yaşandı. İddiaya göre, Hasan Basri Bulut (62) kendisine ait kayısı bahçesinde traktörün arkasına taktığı kayısı silkeleme aparatıyla hasada başladı. Bulut, kayısı silkelediği sırada, aparatın hidroliğinin kalkması nedeniyle aparat ile traktörün tekeri arasında sıkışarak ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve itfaiye kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile sıkıştığı yerden kurtarılan çiftçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatılırken, talihsiz adamın cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Traktörün altında kalan kayısı üreticisi hayatını kaybetti
Traktörün altında kalan kayısı üreticisi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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