Trambüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Malatya'da trambüs ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Trambüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da trambüs ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Malatya- Elazığ karayolu Buhara Caddesi üzeri 08.00 sıralarında meydana gelen kazada, S. G ‘nin kullandığı 44 AG 013 trambüs ile sürücüsü öğrenilemeyen 34 BFT 87 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada M.C. ile Y.E. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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