Transferlerden Daha Önemli Maçlar Var

2'de bir oynuyorsunuz. veya 3 gün Bir maç Bir sakatlık oluyor Örneğin Prag'a maç izlemeye gidiyorsunuz ve 2 gün sonra ertesi sabah geri dönüyorsunuz başka bir maç oynuyorsunuz. Onun için zor bir zamandı. Bu tatil bize iyi geldi. Yaralı arkadaşlarımızdan bazıları geldi. Bu aradan faydalanarak Avrupa'da ve ligde aynı şekilde oynamaya devam etmek istiyoruz. Şimdi Türkiye Kupası var. Yakın maçlarımız var. Düzenli olarak oynuyoruz. İyi şeyler betrupi yapmak için Avrupa'ya gitmek istiyorsanız, katlanmak zorundasınız. Avrupa'da daha rahat oynayabilmek için ligde de iyi performans göstermemiz gerekiyor. Mart ayında Avrupa maçlarımız var. Mart ayına kadar fit olmak zorundayız. dedi.

"Kalan 4 maçımız transferlerden daha önemli"

Çalımbay, ligde kalan 4 maçın 3'ünü oynayacaklarını söyledi. Bizim için transferden daha önemli. Bu maçlardan üçü deplasman maçları. Salondaki tek maçımız Galatasaray ile oldu. Bu maçları iyi bitirirsek transferlerden daha önemli. Ondan sonra zaten 1, 2 yapmak zorundasın" dedi.

"UĞUR teklif edilmiyor"

Bir hatırlatma olarak takımın önemli isimlerinden sol bek Uğur Ziraatçi, Galatasaray'da. gündeme ilişkin Rıza Çalımbay, "Şu anda Uğur için bir şansımız yok. Alıntı da yok. İki sol bekimiz var. Zia da engelli. Bu yüzden oyuncu bulmalı ve onları terk etmemeliyiz.

"LAY JAMES'in yerini alacak birini bulmaya çalışacağız"

Kalimbay, hangi alana geçeceğimizin net olmadığını söylüyor: "Bu maçları iyi bir şekilde bitirelim. Keir James felçli. 6 ay sürdü. Biz bundan zevk alamayız, alırız." Bir erkek bulmaya çalışmayı tercih ediyoruz. "İfadesini kullandı. Antrenman öncesi Galatasaraylı betrupi giriş futbolcu Ray Sulh Alper Yılmaz basına açıklama yapan Sulh Alper'in açıklaması şöyle:

"İstanbul'daki kampımız çok güzel geçti. Antalya'dayız. Burada da güzel bir kamp yapacağımızı düşünüyorum. umarım sorunsuz geçer. Bazen deformasyonlar meydana gelir. Futbol her zaman aynı şekilde işlemez. Bazen hatalar yapıyoruz ama biz Galatasaray'ız. Taraftarımızın da desteğiyle Galatasaray'ı en iyi şekilde göstereceğimize inanıyorum. Çok çalışıyoruz. Dinlenmek bize iyi gelir. Aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bazen iyi oynamıyoruz ama taraftarlarımız her zaman bizi destekliyor.