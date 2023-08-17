Tüfenkçi: 'Malatya -Yeşilyurt - Adıyaman yolunun ihalesi aralık ayında yapılacak'

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nu ziyaret ederek, Malatya’da devam eden ve planlanan yatırımlarla ilgili bir görüşme gerçekleştirdi.

Ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Tüfenkci, ulaşım ve haberleşme gibi konularda verimli bir görüşme gerçekleştirildiğini paylaştı.

Tüfenkci açıklamasında, “Özellikle Malatya Kuzey Çevreyolu’nun kalan kısmı için Bakanımıza ödenek aktarılması talebimizi ilettik. Yine Battalgazi Malatya ve mevcut çevre yolu işindeki gecikmenin giderilerek hızlandırılması talebimizi paylaştık. Bir başka görüşme konusu baz istasyonu talepleri oldu. Baz istasyonu ihtiyacı olan mahallelerin sorununun giderilmesi için acilen baz istasyonları kurulması talebimizi ilettik. Daha önce yatırım programına aldırdığımız Adıyaman - Yeşilyurt - Malatya yolunun ihalesinin yapılması yönündeki takibimizi ve talebimizi de ilettik. İskenderun - Malatya hızlandırılmış tren projesinin bir an önce bitirilerek yatırım programına alınması konusunu da yine Bakanımıza ilettik. Ayrıca ek uçak seferlerinin tekrar konulması talebimizi sunduk” ifadelerini kullandı.

“Malatya -Yeşilyurt - Adıyaman Yolunun ihalesi aralık ayında yapılacak”

Tüfenkci, Malatya-Yeşilyurt- Adıyaman yoluyla ilgili de müjdeyi paylaşarak, “Bakanımız özellikle Kuzey Çevreyolu’nun ödenek ihtiyacını ve Battalgazi Yolu ve baz istasyonları ile ilgili talimatları verdi. Ayrıca Malatya -Yeşilyurt - Adıyaman Yolunun ihalesinin de aralık ayında yapılacağını ifade etti” diye konuştu.