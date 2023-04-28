Tüfenkci, '14 Mayıs geleceğin oylaması olacak'

14 Mayıs’ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminde yeniden aday olan Tüfenkci, Arapgir ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Tüfenkci, ziyaretlerinde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin 14 Mayıs’ta asrın seçimini yapacağını ifade etti.

“BU SEÇİM, SADECE BUGÜNÜN DEĞİL YARINLARIN SEÇİMİ OLACAK”

“Türkiye Cumhuriyeti ilk yüzyılını bitirdi, ikinci yüzyılına adım atacak” diyen Tüfenkci, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz bu seçim kampanyamızın ana teması ‘doğru zamanda doğru adımlarla doğru adama.’ Türkiye olarak bir seçim yapacağız. Bu seçim, sadece bugünün seçimi değil yarınlarında seçimi olacak. Bu seçim, sadece geçmişin oylaması değil geleceğinde oylaması olacak. Bizler bu seçimde, Türkiye’nin ikinci yüzyılında kimler ülkeyi nasıl, hangi istikamet üzerinden yönetecek bunu belirleyeceğiz.”

“TÜRKİYE FIRSAT EŞİTLİĞİNİ SAĞLADIK, AYRIMCILIĞI ÖNLEDİK”

Türkiye’nin AK Parti iktidarında birçok şeyi başardığını dile getiren Tüfenkci, “Türkiye’de çok şey değişti. Bir oyunuzla büyük işlere imza attınız. Büyük devrimler yapıldı. Dün kapı önlerine konulan kızlarımız bugün o üniversitelerin rektörleri oldular. Dün mahkeme salonlarında süründürülen çocuklarımız bugün oraların hakimleri oldular. Bizler esasında fırsat eşitliği sağladık, ayrımcılığı önledik” dedi.

“MİLLETİMİZİN VERECEĞİ OY, TÜRKİYE’NİN İSTİKAMETİNİ BELİRLEYECEK”

Tüfenkci, 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimin ayrımcılık yapmaya çalışanlarla, “Türkiye eşit olsun, kimse kimseye tahakküm etmesin” diyenlerin seçiminin olacağını ifade ederek, “Türkiye, masalar kurup o masalarda hesap, oyun kuranlar ve laf üretenlerle, felaket ve depremlerde yaraları saran bir lider arasında seçim yapacak. Dolayısıyla milletimizin vereceği oy, Türkiye’nin istikametini belirleyecek. Biz istiyoruz ki; Türkiye’nin istikametini vesayet odakları değil milletin ta kendisi belirlesin. Bugüne kadara AK Parti iktidarları olarak gerçekten vesayet odaklarıyla mücadele ede ede geldik ve Allah’a hamdolsun vesayet odaklarını ortadan kaldırdık. Bunları hazmedemeyenler her fırsatta oyunlar oynuyorlar, algılar oluşturuyorlar, kafaları karıştırıyorlar” diye konuştu.