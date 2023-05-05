Tüfenkci, 'En önemli gündem maddemiz deprem'

14 Mayıs’ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde yeniden milletvekili adayı olan Tüfenkci, çalışmalarını Pütürge ilçesinde sürdürdü. Tüfenkci, ilçede Yazıca, Üçkaya, Çamlıdere, Kozluk, Başmezra ve Tekederesi mahalleleri ile bu mahallelere bağlı mezraları ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.



AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, ziyaretlerde yaptığı konuşmada, 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremleri hatırlatarak, “Türkiye’mizde Malatya’mızın da etkilendiği bir deprem yaşandı. Tabii seçimden öncede sonrada en önemli gündem maddemiz deprem” dedi.



“ŞEHRİMİZİ YENİDEN AYAĞA KALDIRACAĞIZ”

Kenti ve ilçeleri yeniden ayağa kaldıracaklarını ifade eden Tüfenkci, “Binalarımızı, çarşılarımızı, pazarlarımızı hep beraber inşa edeceğiz. Bize güçlü bir destek verirseniz her yeri yeniden ayağa kaldıracağız. Çadır ve diğer ihtiyaçların ardından konteynerler çeşitli bölgelere yerleştirildi. Hak sahiplikleri belirlendikten sonrada kalıcı konutları yapacağız. Nasıl ki 24 Ocak 2020 depreminden sonra kalıcı konutları yaptıysak, 6 Şubat depremi sonrasında da konutlarımızı yapacağız. Yeter ki sizler bize 14 Mayıs’ta güçlü bir destek verin” diye konuştu.



“MUHALEFET TERÖRİSTLERİ MASAYA OTURTUP ONLARA ŞİRİN GÖRÜNMEYE ÇALIŞIYOR”

Tüfenkci, Türkiye’nin ikinci yüzyılına girdiğini ve milletin sandıkta önemli bir seçim yapacağına dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye terörle mücadele ederken, teröristleri masaya oturtan bir muhalefette karşı karşıyayız. Muhalefet, bir oy için onlarla masaya oturmaktan sıkılmıyor, onlara şirin görünmeye çalışıyor. 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’ye güçlü bir destek verirseniz sizleri en iyi şekilde temsil edip, ülkemiz üzerinde oynanmak istenen oyunları bozacağız ve hizmetlerimizi sürdüreceğiz.”



Tüfenkci’ye ziyaretlerinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük de eşlik etti.