Tüfenkci, 'Önemsemediğiniz bir oyla biz esasında Türkiye'de sessiz devrim yaptık'

AK Parti Malatya Milletvekili ve Adayı Bülent Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti İl Başkanı Namık Gören, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu ve parti mensupları Hekimhan ilçesini ve bazı mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldiler

Hekimhan’a giderken Yazıhan’da tarlada çalışan emekçi kadınların yanına gidip sohbet eden Tüfenkci ve AK Parti Heyeti, Hekimhan ilçe merkezinde partililerle bir araya geldiler.

İlçedeki esnafların ziyaret edildiği Hekimhan Programında Tüfenkci, Hekimhan Muhtarlar Derneği’ni de ziyaret etti.

Tüfenkci ve AK Partililer, Kocaözü, Yeşilpınar Mahallelerindeki vatandaşlarla da bir araya geldi.

Tüfenkci, Malatya 1.Organize Sanayi Bölgesi iş adamlarıyla bir araya gelerek sanayicilerin taleplerini dinledi.

Tüfenkci, Malatya Bingöllüler Kültür ve Dayanışma Derneği’nde Bingöllü vatandaşlarla da bir araya geldi.

-“Bu seçim ülkemiz açısından önemli”

AK Parti İl Başkanı Namık Gören, “Zor coğrafyaların insanlarıyız. Bu bölge, bu coğrafya zor bir coğrafya. Bu coğrafyada bulunmak, bu coğrafyada durmak, bu coğrafyada durabilmek, bulunabilmek bir takım zorluklar içeriyor. Burada durabilmek için birlik olmak lazım, dirlik olmak lazım, güçlü olmak lazım. Elhamdülillah bugün Hekimhan’ı birlik içinde, dirlik içinde gördüm. Rabbim hepinizden razı olsun. Birlikte yol yürüyeceğiz, birlikte hareket edeceğiz. birlikte 14 Mayısı atlatacağız. Ardından inşallah yıkılan bir şehrimiz var. Yıkılan şehrimizi onarmak için tekrar birlikte sırt sırta vererek mücadele edeceğiz. Kıymetli arkadaşlar bu her seçimin kendi içinde bir ehemmiyeti, bir önemi vardır. Bu seçimin ehemmiyetini ve önemini anlatabilmek için size sadece bir şey söylemek istiyorum; Şu an da dünya üzerindeki strateji dergilerinin kabul görmüş strateji dergilerinin büyük bir çoğunluğu, ‘2023 yılının en önemli olayları nelerdir?’ başlığını attığında, hemen 1. sıraya Türkiye’deki seçimleri yazıyor. Bu seçim gerçekten çok önemli bir seçim, bu seçim ülkemiz açısından önemli. Bu seçim ülkemiz kadar dünyada ki bütün mazlum milletler açısından önemli.” İfadelerini kaydetti.

-“Verdiğiniz her bir oy ile çeşitli engelleri aşarak bu millete hizmet ettik”

AK Parti Malatya Milletvekili ve Adayı Bülent Tüfenkçi, “Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek iyilik hareketi olarak yola çıktığımızda Türkiye’nin karanlık dönemlerinden aydınlığa çıkması için bir lamba yaktık. O günden bugüne de sizlerin de verdiği her bir oy ile çeşitli engelleri aşarak bu millete hizmet ettik. Hani diyorlar ya ‘biz 20 yıldır size oy veriyoruz, ne oluyor’, diye. Hatırlayın; herkes böyle bir şey söylüyorlar. Sizin bir oyunuz var ya, 20 yıldır verdiğiniz bir oyla bizde vesayet odaklarını teker teker devirerek geldik. Sizin vermiş olduğunuz bir oyla bizler yolları duble yol yaparak geldik. Sizlerin vermiş olduğu bir oyla biz şehir hastanelerini her ilin hastanelerini yenileyerek Malatya’nın da 13 ilçesine entegre hastaneler yaparak geldik. Sizin önemsemediğiniz hani, ‘Biz oy verdik de ne yaptınız’ dediğiniz var ya, o bir oyla üniversite kapılarında sürünen kız kardeşlerimizi o üniversitenin rektörü yaparak geldik. Biz sizin bir oyunuzla mahkeme kapılarında sürünen kız kardeşlerimizi o mahkemenin hakimi yaparak yaptık. Onun için sizin bir oyunuz ne oldu, diyenlere ben bunu izah etmek istiyorum. Hani adam diyor ki, ‘Bir oy verdim ne oldu?’ Bir oy verdiniz, biz Türkiye’de adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan’ı lider yaptık, İsrail’e karşı one minut diyebildi. Biz sizin bir oyunuzla, bir oy verdiniz, ‘Hani ne oldu?’ diyordunuz, Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler ’de ‘Dünya Beşten Büyüktür’, sizin bir oyunuzla bunu dedi. Hani sizin bir oyunuz vardı ya, ‘Muhtar bile olamaz’ dedikleri adam gibi adam recep Tayyip Erdoğan’ı Başbakan yaptık, Cumhurbaşkanı yaptık. Hani Cumhurbaşkanını seçemezler dediler, 3654 garabetini çıkartmışlardı, hatırlıyormusunuz? Sizin o bir oyunuzla Cumhurbaşkanını bu millet seçti. ‘Bir oy verdik, 20 yıldır ne yaptınız?’ diye, sizin bir oyunuzla biz 81 ile üniversite yaptık. ‘Biz bugüne kadar oy verdikte ne oldu?’ diyorsunuz, biz sizin oyunuzla İHA’ları yaptık, SİHA’ları yaptık. Kendi motorlarımızı yapar hale geldik, uzaya füzemizi fırlatır hale geldik, sizin bir oyunuzla Altay Tanklarını yaptık, helikopteri yaptık, Hürkuşu yaptık, sizin 1 oyunuzla biz Kızılelmayı yaptık. Dolayısıyla bağımsız ve güçlü Türkiye’yi ulaştırma adına sizin önemsemediğiniz bir oyla biz esasında Türkiye’de sessiz devrim yaptık. Onun için sizin bir oyunuzun çok çok önemi var. ‘Biz bugüne kadar size bir oy verdik, siz ne yaptınız?’ dediniz, biz bugüne kadar verdiğiniz her bir oyla her sene 1 milyon gencimize iş ve aş sağladık.” Dedi.