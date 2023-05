Tüfenkci, 'Türkiye'yi her alanda en az 4 kat büyüttük'

14 Mayıs’ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminde yeniden milletvekili adayı olan Tüfenkci, seçim çalışmalarını Pütürge ilçesinde sürdürdü.



Pütürge ilçesine bağlı mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Tüfenkci, vatandaşlarla yaptığı toplantıda 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimin önemine dikkat çekti.



“HER ALANDA TÜRKİYE’Yİ BÜYÜTTÜK”

Tüfenkci, 2002 yılında “Türkiye’de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” diyerek yola çıktıklarını anımsatarak, “Gerçekten de Türkiye’de o günden bugüne hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Her alanda Türkiye’yi en az 4 kat büyüttük, büyütmeye de devam ediyoruz. Bir yandan terörle mücadele ettik bir yandan yeni istihdam alanları oluşturduk. Bir yandan vesayet odaklarıyla mücadele ettik bir yandan da milletin iradesi hakim olsun diye kurumların tamamında milletin adamlarını iş başına getirmeye çalıştık. Bir yandan ihracatı artırmaya çalışırken bir yandan üniversitelerde kapı önlerine konulan kızlarımızın o üniversitelere rektör olmasının önünü açtık. Başörtülü oldukları için mahkemelerde süründürülen kızlarımızı o mahkemelerde hakim, savcı ve polis olmasının önünü açtık. Bütün bunlar milletimizin desteğiyle oldu” ifadelerini kullandı.



“MİLLETİMİZİN VERECEĞİ HER OY ÜLKE ÜZERİNDE OYNANMAK İSTENEN OYUNLARI BOZACAK”

Milletin desteği ve duasıyla Türkiye’nin her noktasına hizmeti götürdüklerini dile getiren Tüfenkci, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün doğuda ne varsa batıda o var. Bugün kuzeyde ne varsa güneyde o var. Bu yatırım ve hizmetler, bugüne kadar milletimizin verdiği desteklerle oldu. Bugün görüyorsunuz birileri terörü masaya ortak etti. Bu oyunu bozmak için her bir kardeşimizin 14 Mayıs’a kadar dua ve gayretleriyle destek olması lazım. Ben inanıyorum ki sandıkta verilecek bir oy ile milletimiz oynanmak istenen oyunu bozacak.”



“BU MESELENİN MEMLEKET MESELESİ OLDUĞUNU BİLEREK RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A OY VERELİM”

Tüfenkci, 14 Mayıs’ta Anadolu insanının Türkiye üzerinde oynanmak istenen oyunları göreceğini ifade ederek, “Allah’ın izniyle adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan’ı yine iş başına getireceksiniz. “Doğru adam, doğru zaman” diyoruz. Bugüne kadar kim nereye oy verirse versin ama bu meselenin memleket meselesi olduğunu bilerek adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan’a oy versin. AK Parti’ye oy versin ki biz yeni yüzyılı hep birlikte inşa edelim. Malatya’yı hep birlikte inşa edelim.