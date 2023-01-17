Tüm futbol takımlarına fotoğraf vermek istiyoruz

Dünyaya örnek olsun. 19 Mayıs'a ciddi bir kültür ve toplum olarak hazırlanmamız gerektiğini söylüyoruz. Onlar da ellerinden geleni yapacaklarını söylediler. İnşallah daha duyarlı olmalı ve bunu ceza yerine ödüle çevirmeliyiz. Kulüp olarak forum gruplarına salonda oynanan her oyun için spor malzemeleri ile ceza vermek yerine, krampon ve forma temin ederek altyapıya ya da toplumun en gencine bu ekipmanları ulaştırabilmelerini sağlıyoruz. Futbol Federasyonu'ndan ceza almadığımız her maç için taraftarlarımızı ödüllendirmesini wipbet isteyeceğiz. Umarım federal başkanımız bunu iyi bir ışık altında görür. Coşkularından ödün vermeden takımını destekleyen taraftarları cezalandırmadan ödüllendiren bir başlangıç ​​olacak diyorum. İlk oyunla başlayacağız. Daha fazla yaptırımdan kaçınmak için topluluğumuz ve destekçilerimizle birlikte çalışmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.

Kamp projesinin Antalya'da devam edeceğini söyleyen Koca, Türkiye Ziraat Kupası'nın 20 Aralık'ta Tuzlas Spor ile Antalya'da yapılacağını duyurdu.

"Gençler Ligi İçin Neler Yapıyoruz"

Koca, Gençlerbirliği ve Ankaragücü'nün Ankara'da köklü iki kulübe sahip olduğunu belirterek, "Gençlerbirliği'nin son dönemde yaşadığı sıkıntılardan dolayı üzgünüz. Aynı platformda mücadele etsek 90 dakika rekabet olur. 90 dakika sonra dostluk kurduk. Çeşitli işler yaptık. Geçmişte katkılar, İlhan Kavçav'ın başkanlığı döneminde Ankaragücü'nde jestler yaptık. Geçenlerde Başkan Niyazi ile görüştüm ve Gençlerbirliği'ni bu durumdan kurtarmak wipbet giriş için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Gençlerbirliği Ankara'nın tarihi kulüplerinden biri ve bu hale gelmesine üzüldük. Gençlerbirliği camiası bu konuda yanılmamalı. Bu destek ancak Gençlerbirliği'nin var olabilmesi, ayakta kalabilmesi, yeniden Süper Lig'e çıkabilmesi ve Süper Lig'de mücadele edebilmesi içindir. Gençlerbirliği'nin varlığı ve başarısı için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. " Sezona Okanbrook yönetiminde giren Galatasaray, yıldızlarını geride bırakarak 2022 Dünya Kupası'nı iki puan farkla tamamladı.

Sarı-kırmızılılar, hücuma doğru Mauro Icardi, Harris Seferovic ve Dries Mertens transferi başta olmak üzere Avrupa medyasının dikkatini çekti. astar. Mauro Icardi'nin ligin ilk haftalarındaki hazırlıksızlığı ve Haris Seferovic'in hazırlık maçlarındaki kötü performansı, teknik direktör Okan Brook'u Buffy Timby Gomis'e bir şans vermeye sevk etti.