15 yaşındaki kayıp oğlunu arıyor

Tunceli’ye çalışmaya gelen baba, evden ayrılan ve 16 gündür haber alamadığı 15 yaşındaki oğlu Seymen Gülpınar’ın bulunmasını istedi.Edinilen bilgilere göre, Seymen Gülpınar, babası Emirhan Gülpınar ile birlikte Gaziantep’ten Tunceli’ye...

Tunceli’ye çalışmaya gelen baba, evden ayrılan ve 16 gündür haber alamadığı 15 yaşındaki oğlu Seymen Gülpınar’ın bulunmasını istedi.

Edinilen bilgilere göre, Seymen Gülpınar, babası Emirhan Gülpınar ile birlikte Gaziantep’ten Tunceli’ye çalışmaya geldi. Baba özel bir işletmede çalışırken, oğlu Gülpınar’da kafelerde bir süre garsonluk yaptı. Daha sonra babasıyla birlikte çalışmaya başlayan 15 yaşındaki Gülpınar, 18 Nisan’da evden ayrıldı. 16 gündür oğlundan haber alamayan baba Gülpınar,görenlerin güvenlik güçlerine bildirmesini istedi.

Kendisinin durumu güvenlik güçlerine bildirdiğini ve sokak sokak gezerek çocuğunu aradığını ifade eden baba Emirhan Gülpınar, "Gaziantep’ten Tunceli’ye geldim. 15 gün birlikte çalıştık, Nisan ayının 18’inde çocuğum uyandığımda evden ayrılmıştı. Sordurdum, polise gittim, bilgilerini verdim ama çocuğumu bulamadım. Tunceli halkına sesleniyorum. Görenler lütfen polise bilgi versin. Oğlum 15 yaşında, 1.65 boylarında, beyaz tenli, zayıf bir çocuk. Şuanda tüm illerde aranıyor"dedi.

Oğlunun bulunmasında vatandaşların duyarlılık göstererek polise bildirmesini isteyen baba Gülpınar, aile olarak perişan olduklarını ve biran önce bulunmasını umut ettiklerini aktardı.