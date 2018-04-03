TUNCELİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Nisan 2018 Çarşamba 17:48

3. Ordu Komutanı Orgeneral Savaş Tunceli’de

3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Tunceli’de Vali Sonel’i ziyaret edip, birlikleri denetledi.Tunceli’de birlikleri denetlemeye gelen 3. Ordu Komutanı İsmail Serdar Savaş, Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel’i...

3. Ordu Komutanı Orgeneral Savaş Tunceli'de
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Tunceli’de Vali Sonel’i ziyaret edip, birlikleri denetledi.

Tunceli’de birlikleri denetlemeye gelen 3. Ordu Komutanı İsmail Serdar Savaş, Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel’i makamında ziyaret etti. Orgeneral Savaş’a, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, 3. Ordu Hareket Kurmay Başkanı Tuğgeneral Halil Soysal, 4. Komanda Tugay Komutan Vekili Albay Feridun Bircan, İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur eşlik etti.

Vali Sonel, Orgeneral Savaş’la bir süre sohbet etti. Daha sonra valilikten ayrılan Savaş ve beraberindekiler kentteki birlikleri denetledi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku