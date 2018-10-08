TUNCELİ:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 17:33

AFAD-SEN Genel Başkanı Çelik’ten Tunceli’ye ziyaret

Afet ve Acil Durum Sendikası (AFAD-SEN) Genel Başkanı Ayhan Çelik ve beraberindeki sendika yöneticileri Tunceli’yi ziyaret etti.AFAD SEN Genel Başkanı Ayhan Çelik ve beraberindeki sendika yöneticileri Tunceli ziyareti kapsamında Afet ve Acil Durum...

AFAD-SEN Genel Başkanı Çelik'ten Tunceli'ye ziyaret
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Afet ve Acil Durum Sendikası (AFAD-SEN) Genel Başkanı Ayhan Çelik ve beraberindeki sendika yöneticileri Tunceli’yi ziyaret etti.

AFAD SEN Genel Başkanı Ayhan Çelik ve beraberindeki sendika yöneticileri Tunceli ziyareti kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürü Cem Erdoğan’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretin ardından İl Müdürlüğündeki Konferans Salonu’nda çalışanlarla bir araya gelen Genel Başkan Ayhan Çelik, “Yeni yönetim olarak Tunceli AFAD İl Müdürlüğü’ne ziyaret gerçekleştirdik. Genel ve yereldeki sorunları istişare ederek Ankara’da İçişleri Bakanlığı ve AFAD Başkanlığına ileteceğiz” dedi.

Çelik, yaptıkları istişareler sonunda bir de rapor hazırlayacaklarını da sözlerine ekledi.
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