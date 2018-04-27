Tunceli’de aracın çarptığı kurt telef oldu.Kaza, Tunceli-Elazığ yolu Kanoğlu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yola inen kurda, araç çarptı. Vatandaşların fark etmesi üzerine Tunceli Belediyesinden veteriner çağrıldı. Olay...

Tunceli’de aracın çarptığı kurt telef oldu.

Kaza, Tunceli-Elazığ yolu Kanoğlu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yola inen kurda, araç çarptı. Vatandaşların fark etmesi üzerine Tunceli Belediyesinden veteriner çağrıldı. Olay yerine gelen veterinerin müdahalesine rağmen, kurt kurtarılamayarak telef oldu.

Yoldan geçerken olaya tanık olduğun belirten Erkan İnaç, "Bu mevsimde şehir merkezine kurt inmesi bizi çok şaşırttı. Bizler önce köpek zannettik ama yaklaşınca kurt olduğunu anladık. Belediyenin veterineri müdahale etmeye çalıştı ama kurtaramadı"diye bilgi verdi.