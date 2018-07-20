Çemişgezek’te baraj gölünde kıyı güvenliği incelemesi

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesi Kaymakamı Harun Kazez, kıyı güvenliği amacıyla Keban Baraj Gölünde inceleme yaptı.
Çemişgezek Kaymakamı Harun Kazez, ilçenin feribot iskelesinden tekneyle Keban Baraj Gölünün doğal güzellikleriyle bilinen kıyı kesimlerinde incelemede bulundu.Feribot iskelesinden başlayarak Boso boğazı, Rabat köprüsü, keçikıran adaları ve gemici mevkiinde bulunan kiliseye kadar giden Kazez, daha sonra aynı güzergahtan döndü.Kaymakam Kazez’e İlçe Jandarma Komutanı Özgür Çelebi ve Yazı İşleri Müdürü Sebahattin Özçelik’te eşlik etti.