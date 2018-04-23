Çemişgezek’te halaylı, horonlu kutlama

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, horon ve halaylarla kutlandı.Türkiye genelinde her il ve ilçede olduğu gibi Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde de 23 Nisan coşku ile kutlandı. İlçede Hükümet...

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, horon ve halaylarla kutlandı.

Türkiye genelinde her il ve ilçede olduğu gibi Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde de 23 Nisan coşku ile kutlandı. İlçede Hükümet Konağı bahçesinde başlayıp Sentetik sahada devam eden etkinliklerde çocukların sunduğu gösteriler büyük ilgiyle izlendi. Özellikle SODES kapsamında ilçede faaliyete geçirilen “Uygarlığın İmzası Sanat” projesi kapsamında açılan yöresel halk oyunları kursları bünyesinde öğrenciler Halay ve Horonu yan yana getirdi. Aldıkları eğitimle önce kemençe eşliğinde Karadeniz horonu ardından davul ve klarnet eşliğinde Elazığ yöresi halk oyunları büyük ilgi gördü.

Elazığ halayını oynayan öğrencilerden Berfin Doğan, “Bu gün 23 Nisan. Çok güzel eğlendik. Çok güzel oynadık. 23 Nisan’a yeni bir zenginlik kazandırdık” dedi.

Karadeniz Horonu oynayan kızlardan Sudenaz Delibalta ise 23 Nisan’da halay ve horonla, ülkenin zenginliklerini bir araya getirdiklerini aktardı.

23 Nisan etkinliklerinde sergilenen halay ve horon gösterilerinin SODES kapsamında “Uygarlığın İmzası Sanat” projesi kapsamında hazırlanıldığını ifade eden İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Vural Berker, “23 Nisan ilçemizde coşkuyla güzel bir şekilde kutlandı. Müdürlüğümüz tarafından SODES kapsamında yürütülen “Uygarlığın İmzası Sanat” isimli proje kapsamında iki farklı yöreye ait halk oyunları kursları açıldı. Bu etkinlikle ülkemizin kültürel zenginliği gözler önüne serildi. Ülkemizin farklılıkları buluşturuldu. Bu şekilde de insanların birlikte yaşama, kardeşlik ve barış duyguları sembolize edildi. Umarım dostluğumuz ve kardeşliğimiz daim olur. Hiçbir zaman bozulmaz. Türkiye Cumhuriyetimiz ilelebet payidar kalır”diye konuştu.

Program sonunda Kaymakam Harun Kazez bütün öğrencileri tebrik etti.