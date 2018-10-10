TUNCELİ:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 10:07

Çemişgezek’te "Şehit ve Gazilere Saygı" konferansı

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde “Şehit ve Gazilere Saygı” konferansı gerçekleştirildi.Tunceli Valiliği ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Çemişgezek ilçesinde “Şehit ve Gazilere Saygı” konferansı ilçenin sinema salonunda...

Çemişgezek'te 'Şehit ve Gazilere Saygı' konferansı
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Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde “Şehit ve Gazilere Saygı” konferansı gerçekleştirildi.

Tunceli Valiliği ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Çemişgezek ilçesinde “Şehit ve Gazilere Saygı” konferansı ilçenin sinema salonunda yapıldı. Konferansa Kaymakam Harun Kazez, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ali Kahraman, Jandarma Personel Binbaşı Ayşe Gümüştekin, Jandarma Personel Binbaşı Meriç Gümüştekin, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Özgür Çelebi, gaziler, şehit yakınları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Jandarma Personel Binbaşı Ayşe Gümüştekin “Şehit ve Gazilere Saygı” temalı konferansı görsel destekli anlattı. Programda Kore Gazisi Yusuf Tuncel ise anılarını ve duygularını paylaştı.

Çemişgezek Kaymakamı Harun Kazez ise;" Aziz şehitlerimiz ve gözümüzün nuru gazilerimiz tarihimizin zaferlerle taçlanmış sayısız zaferleriyle Çanakkale’den kurtuluş savaşına, Kore’den Kıbrıs’a, terör örgütleriyle mücadeleden, 15 Temmuz hain darbe girişiminin önlenmesine kadar vatanımızın ve milletimizin huzuru için, bağımsızlığı için kanlarını dökerek bu vatanı bizlere armağan etmişlerdir. Tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet kararlılığıyla kenetlenmiş olan bu millet, geçmişte olduğu gibi bugün de hain terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadelesini azim ve kararlıkla sürdürmektedir. Birlik ve beraberliğimiz bu gün olduğu gibi devam ettiği müddetçe, içeriden ve dışarıdan gelebilecek her türlü hain teşebbüs asla başarıya ulaşamayacaktır” dedi.
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