Çemişgezek’te uçurtma şenliği

Çemişgezek Camii Kuran Kursu, İmam Hatip Lisesi Yaptırma, Yaşatma ve Öğrencilerini Koruma Derneği tarafından ilçede uçurtma şenliği düzenlendi. Çocuklara ücretsiz dağıtılan uçurtmalar, gökyüzünü süslerken, etkinliğin yapıldığı sentetik futbol sahasında renkli görüntüler oluştu.Kaymakam Harun Kazez’de etkinliğe katılarak çocuklarla birlikte uçurtma uçurdu.

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde uçurtma şenliği düzenlendi.Çemişgezek Camii Kuran Kursu, İmam Hatip Lisesi Yaptırma, Yaşatma ve Öğrencilerini Koruma Derneği tarafından ilçede uçurtma şenliği düzenlendi. Çocuklara ücretsiz dağıtılan...

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.