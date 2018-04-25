TUNCELİ:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 10:14

Çemişgezek’te uçurtma şenliği

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde uçurtma şenliği düzenlendi.Çemişgezek Camii Kuran Kursu, İmam Hatip Lisesi Yaptırma, Yaşatma ve Öğrencilerini Koruma Derneği tarafından ilçede uçurtma şenliği düzenlendi. Çocuklara ücretsiz dağıtılan...

Çemişgezek'te uçurtma şenliği
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Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde uçurtma şenliği düzenlendi.

Çemişgezek Camii Kuran Kursu, İmam Hatip Lisesi Yaptırma, Yaşatma ve Öğrencilerini Koruma Derneği tarafından ilçede uçurtma şenliği düzenlendi. Çocuklara ücretsiz dağıtılan uçurtmalar, gökyüzünü süslerken, etkinliğin yapıldığı sentetik futbol sahasında renkli görüntüler oluştu.Kaymakam Harun Kazez’de etkinliğe katılarak çocuklarla birlikte uçurtma uçurdu.

Dernek Başkanı Çetin Yılmaz, çocukların coşkusunu görmelerinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.
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