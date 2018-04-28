TUNCELİ:
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28 Nisan 2018 Cumartesi 16:38

Geziden dönen özel çocuklar Vali Sonel’i ziyaret etti

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel’in, söz verip Adana gezisine gönderdiği özel çocuklar onu ziyaret etti.Vali Tuncay Sonel, 23 Nisan’da bir araya geldiği Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve İş Okulu Öğrencilerini Adana gezisine...

Geziden dönen özel çocuklar Vali Sonel'i ziyaret etti
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Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel’in, söz verip Adana gezisine gönderdiği özel çocuklar onu ziyaret etti.

Vali Tuncay Sonel, 23 Nisan’da bir araya geldiği Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve İş Okulu Öğrencilerini Adana gezisine göndermek için söz verdi. Sözünü tutan Vali Sonel, özel çocukları Adana’ya gönderdi. Ardından Tunceli’ye dönen çocuklar Vali Sonel’i makamında ziyaret edip, yanlarında getirdikleri 01 numaralı Adana Demirspor formasını hediye etti.

Çocuklarla yakından ilgilenen Vali Sonel, ziyaretin anısına onlara çeşitli hediyeler verdi.
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