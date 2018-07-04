Hozat’ta “Hoş geldin Bebek” ziyaretleri

Hozat Kaymakamı Hüseyin Çam, “Hoş Geldin Bebek” projesi kapsamında ziyaret yaparak hediye verdi.

Tunceli’nin Hozat İlçesi Kaymakamı Hüseyin Çam, “Hoş Geldin Bebek” projesi kapsamında yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret etmeye devam ediyor.Kaymakam Çam,proje kapsamında Azat ve Deniz Halis bebekleri ziyaret etti. Bebeklerin durumlarıyla ilgili bilgi alan Çam, ailelere bebekleri için “Hoş Geldin Bebek” seti hediye etti.

Bebeklerle ve aile ile yakından ilgilenen Kaymakam Çam, her türlü ihtiyaç durumunda yanlarında olduklarını ifade etti.