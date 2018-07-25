TUNCELİ:
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25 Temmuz 2018 Çarşamba 17:51

Kaya;"Her türlü desteği sunmaya hazırız"

Süt ve et ürünleri ile ilgili tesisleri gezen İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Kaya, güvenilir gıda üretimi için üzerilerine düşen her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını söyledi.Tunceli İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Kaya, Gıda...

Kaya;'Her türlü desteği sunmaya hazırız'
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Süt ve et ürünleri ile ilgili tesisleri gezen İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Kaya, güvenilir gıda üretimi için üzerilerine düşen her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını söyledi.

Tunceli İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Kaya, Gıda ve Yem Şube Müdürü Yavuz Suat Pala, Gıda Kontrol Görevlileri Şenay Kasun Çetin, Ali Ekber Teloğlu ile birlikte kente bulunan süt ve et ürünleri işleme tesislerini gezdi. Üretim aşamalarını yerinde kontrol eden ve üretim teknolojileri hakkında bilgi alan Kaya, işletme sahiplerinin sorunlarını da dinledi.

Yerel üretimin arttırılması, kapasite artımı ile ulusal pazarlarda ürünlerin yer alması konusunda işletme sahiplerine tavsiyelerde bulunan Kaya, “Tarladan sofraya güvenilir gıda üretimi için bütün paydaşlarımızla birlikte üzerimize düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmemiz gerekiyor. Bu bağlamda il müdürlüğümüzce her türlü desteği sunmaya hazırız” dedi.
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