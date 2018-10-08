Kaymakam Kazez;'Çemişgezek ilçesinin eğitimi de meşhur diyebiliyoruz'

İlçenin dut ve şavak tulum peyniriyle meşhur olduğunu belirten Tunceli’nin Çemişgezek ilçesi Kaymakamı Harun Kazez, buna son yıllarda eğitimi de eklediklerini, soranlara eğitimi de meşhur dediklerini söyledi.Kaymakam Harun Kazez, Munzur Üniversitesi...

İlçenin dut ve şavak tulum peyniriyle meşhur olduğunu belirten Tunceli’nin Çemişgezek ilçesi Kaymakamı Harun Kazez, buna son yıllarda eğitimi de eklediklerini, soranlara eğitimi de meşhur dediklerini söyledi.

Kaymakam Harun Kazez, Munzur Üniversitesi Çemişgezek Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti. Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevine yeni atanan Dr. Öğr. Üyesi Gönül Şener’e yeni görevinde başarılar dileyen Kaymakam Kazez, okul yönetimi ve öğretim görevlileriyle okulun genel durumu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kaymakamlık olarak ilçede eğitimin gelişmesine büyük önem verdiklerini aktaran Kazez, “Artık eğitimde başarı denilince akıllara Çemişgezek geliyor. Çemişgezek ilçemiz eskiden dut’u ve şavak tulum peyniriyle meşhurdu. Biz buna son yıllarda eğitimi de ekledik. Artık Çemişgezek ilçesinin neyi meşhur diye sorduklarında, eğitimi de meşhur diyebiliyoruz. Çemişgezek ilçemizde eğitimin gelişmesi, başarının artarak devam etmesi için büyük emek veriyoruz. Çemişgezek Meslek Yüksek okulumuzun bu başarı geleneğimize ayak uydurarak, öğrencilerinin de akademik başarılarıyla birlikte, ilçemizin sosyal ve kültürel dokusuna adaptasyonu ve katkısının olumlu yönde olacağına inanıyorum. Çünkü okulumuzun çok birikimli bir eğitim kadrosu var"dedi.

2018-2019 Akademik yılında yapılacak olan çalışmalar hakkında ve okulun genel durumuyla ilgili bilgi veren Çemişgezek Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Gönül Şener, Kazez’e eğitime verdiği önemden dolayı teşekkür etti.