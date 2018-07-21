TUNCELİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

21 Temmuz 2018 Cumartesi 11:48

Mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı

Tunceli’de baraj kapaklarının açılmasıyla bulundukları alanda mahsur kalan 20 büyükbaş hayvan, baraj kapaklarının yeniden kapatılmasıyla kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre Tunceli-Elazığ sınırında bulunan Tatar Barajı’nın kapakları...

Mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Tunceli’de baraj kapaklarının açılmasıyla bulundukları alanda mahsur kalan 20 büyükbaş hayvan, baraj kapaklarının yeniden kapatılmasıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre Tunceli-Elazığ sınırında bulunan Tatar Barajı’nın kapakları açılınca Karsan Köyü’nde çobanlık yapan bir vatandaş ile 20 büyükbaş hayvan bulundukları alanda suyun yükselmesi nedeniyle mahsur kaldı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, hayvanların kurtarılması için DSİ ile temasa geçerek baraj kapaklarının kapatılmasını sağladı.Kapakların kapanmasıyla düşen su seviyesi sayesinde mal sahibi ve hayvanlar bulundukları alandan kurtuldu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku