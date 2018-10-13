TUNCELİ:
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13 Ekim 2018 Cumartesi 13:36

Minikler, bakıma alınan sokak hayvanlarını sevdi

Tunceli’de ilkokul birinci sınıf ve kreş öğrencileri, Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezimizinde hayvanları sevdi.Tunceli’de geçtiğimiz haftalarda hizmete giren Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, Vali Mehmet...

Minikler, bakıma alınan sokak hayvanlarını sevdi
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Tunceli’de ilkokul birinci sınıf ve kreş öğrencileri, Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezimizinde hayvanları sevdi.

Tunceli’de geçtiğimiz haftalarda hizmete giren Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, Vali Mehmet Ali Türker İlkokulu ile Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencilerini ağırladı.Ziyarette, veteriner hekimler öğrencilere, barınak ve hayvanlar hakkında bilgilendirme yaptı.Daha sonra öğrenciler, sokak hayvanlarını severek, onlara yiyecek verdi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel ise öğrenciler için barınağa çeşitli hediyeler gönderdi. Ziyaret sonrası hediyeleri alan öğrenciler mutluluklarını dile getirdi.
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