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03 Temmuz 2018 Salı 10:21

Munzur Üniversitesi rektöründen TTSO yeni başkanına ziyaret

Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek beraberinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet Esen ile birlikte Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Zeynel Açıkgöz’ü makamında ziyaret etti.Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim...

Munzur Üniversitesi rektöründen TTSO yeni başkanına ziyaret
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Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek beraberinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet Esen ile birlikte Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Zeynel Açıkgöz’ü makamında ziyaret etti.

Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Erdal Güntaş, Ali Kaya ve Hasan Hüseyin Coşkun’un da katıldığı görüşmede Munzur Üniversitesi’nin çalışmaları hakkında bilgi veren Rektör İpek, ilin ekonomisine katkı sunacak her türlü çalışmanın içerisinde yer aldıklarını ve bundan sonra da yapılması planlanan çalışmalarda katkılarının devam edeceğini ifade ederek; üniversite olarak yapılması gereken her türlü organizasyonda kapılarının herkese açık olduğunu söyledi.

Rektör İpek’in ziyaretinden ötürü duyduğu memnuniyet i ifade eden Tunceli TSO Başkanı Zeynel Açıkgöz de ilin ekonomisine katkı sunacak çalışmalara ilişkin görüşlerini dile getirdi. Açıkgöz, ilde gerek ticari ve gerekse sosyal alanda yapılması gereken projelere üniversitenin bilimsel anlamda sunacağı katkıların olumlu sonuç vereceğine inandığını söyledi.
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