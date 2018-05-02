TUNCELİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:57

Pertek Belediyesinden kadın işçilere feribot gezisi

Tunceli’nin Pertek ilçesindeki tekstil atölyesinde çalışan 84 kadın işçi için, belediye tarafından feribot gezisi düzenledi.Pertek Belediyesi,ilçede tekstil atölyesinde çalışan 84 kadın işçinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü Keban...

Pertek Belediyesinden kadın işçilere feribot gezisi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Tunceli’nin Pertek ilçesindeki tekstil atölyesinde çalışan 84 kadın işçi için, belediye tarafından feribot gezisi düzenledi.

Pertek Belediyesi,ilçede tekstil atölyesinde çalışan 84 kadın işçinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü Keban baraj gölü üzerinde düzenlediği feribot turuyla kutladı. Belediyeye ait turizm feribotuyla günü birlik yapılan geziye katılanlar, müzik ve halaylarla güzel bir gün geçirdi.

Pertek Belediye Başkanı Recai Vural, “Biz ilçemizde faaliyet gösteren tekstil atölyesinde çalışan 84 işçi kardeşimizin hem günlerini kutlamak, hem de onların güzel bir gün geçirmelerini sağlamak amacıyla Keban baraj gölü üzerinde feribot gezisi tertip ettik. Maviyle yeşilin arasında, eşsiz doğa ortamında yaptığımız gezide tüm işçi kardeşlerimize ikramlarda bulunduk. Hemşehrilerimizin bizlere bu görevi tevdi ettikleri günden itibaren sosyal belediyeciliği, hepsinden önemlisi insana değer vermeyi, vatandaş odaklı çalışmayı kendimize ilke edindik. Bu sosyal etkinlikler kapsamında,ilçemizde rafting ve kano başta olmak üzere çeşitli sportif faaliyetlerle birlikte çeşitli müzik etkinlikleri düzenledik. Bu gün de, işçi kardeşlerimiz için düzenlediğimiz etkinlik sonunda, onların güzel zaman geçirdiklerini görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etti"dedi.

Etkinliğe katılan işçi kadınlarda memnuniyetlerini dile getirerek, nazik düşüncesi ve düzenlediği etkinlikten dolayı Başkan Vural’a teşekkür etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku