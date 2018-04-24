Traktör devrildi, altında kalan sürücü kurtarıldı

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza, Mazgirt İlçesi Akpazar Beldesine bağlı Güneşdere köyünde meydana geldi. İbrahim Uğurlu (55) idaresindeki 62 AE 487 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü traktörün altında kaldı. Kazayı fark eden köylüler, durumu sağlık ve İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, iş makinesinin yardımıyla bacakları sıkışan yaralıyı kurtardı.

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