Tunceli’de 155 projeye 4 milyon 650 bin liralık destek

TUNCELİ (İHA) – Tunceli’ye bakanlık tarafından 4 milyon 650 bin TL’lik ödenek aktarıldığını belirten İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Orhan Kaya, bu kapsamda toplam 155 projenin destekleneceğini söyledi.Gıda Tarım ve Hayvancılık...

TUNCELİ (İHA) – Tunceli’ye bakanlık tarafından 4 milyon 650 bin TL’lik ödenek aktarıldığını belirten İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Orhan Kaya, bu kapsamda toplam 155 projenin destekleneceğini söyledi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Genç Çiftçi Projesi sonuçları açıklandı. Proje kapsamında Tunceli’ye 4 milyon 650 bin TL’lik ödenek ayrıldı. Ödenek ile 155 projenin destekleneceğini dile getiren İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Orhan Kaya, destekten yararlanacaklar üreticilerin 9-13 Temmuz tarihleri arasından il ve ilçe müdürlüklerine müracaat ederek hibe sözleşmesi imzalaması gerektiğini ifade etti.

Konu hakkında bilgi veren İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Orhan Kaya, “Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız tarafından Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı kapsamında ilimize 4 milyon 650 bin TL ödenek aktarıldı. Bu ödenek kapsamında ilimizde 80 adet büyükbaş hayvancılık, 32 adet küçükbaş hayvancılık, 26 adet arıcılık, 3 adet örtü altı yetiştiricilik, 8 adet kapama meyve bahçesi, 4 adet çok yıllık yem bitki yetiştiriciliği ve 2 adet tıbbi aromatik bitkiler olmak üzere toplam 155 adet proje desteklenecektir” dedi.

Desteklemeden yararlanacak üreticilerin 9 -13 Temmuz tarihleri arasında il ve ilçe müdürlüklerine müracaat ederek, hibe sözleşmesi imzalaması gerektiğini hatırlatan Kaya, “Genç Çiftçi desteklemeleri kapsamı uygulanacak projeler ile İlimizde kırsal kalkınmanın gelişmesine büyük katkılar sunacağına inanıyorum” diye konuştu.