TUNCELİ:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 15:18

Tunceli’de ‘57. Alay Vefa Yürüyüşü’

Tunceli’de 57. Alay Çanakkale Şehitlerini anma yürüyüşü düzenlendi.Çanakkale Savaşı’ndaki kahramanlıklarıyla destanlaşan 57. Piyade Alayı şehitleri ile tüm Çanakkale şehitlerini anmak için Tunceli’de Gençlik ve Spor Bakanlığının...

Tunceli'de ‘57. Alay Vefa Yürüyüşü'
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Tunceli’de 57. Alay Çanakkale Şehitlerini anma yürüyüşü düzenlendi.

Çanakkale Savaşı’ndaki kahramanlıklarıyla destanlaşan 57. Piyade Alayı şehitleri ile tüm Çanakkale şehitlerini anmak için Tunceli’de Gençlik ve Spor Bakanlığının koordinesinde, Belediye ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından’57. Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü’ düzenlendi.Sosyal Güvenlik Kurumu’nun önünde başlayan yürüyüş valilik bahçesinde son buldu. Yürüyüş sonrasında İstiklal Marşı ardından da şehitler için Kur’an-ı Kerim okunup, dua edildi.

Program sonrasında, katılımcılara çorba ikram edildi.

Programa, Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
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