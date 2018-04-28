Tunceli’de Mehmetçik için kurban kesildi

Tunceli’de Mehmetçikler için kurban kesilip dua edildi.

Tunceli jandarma Bölge Komutanlığında düzenlenen programda, Mehmetçikler için kurban kesilip dua edildi. Programa Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, 4. Komanda Tugay Komutan Vekili Albay Feridun Bircan, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Ali Kahraman, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Aslanoğlu, İl Müftü Vekili Zafer Güneş ile askeri personel katıldı.

Programda konuşan Vali Sonel, "Devletimizin güvenliği, aziz milletimizin huzuru için, zaman mevhumu gözetmeksizin görevlerini yerine getiren güvenlik güçlerimizin tüm kazalardan ve belalardan korunması amacıyla bugün kurbanlar kesiyoruz. Başta Afrin olmak üzere ülkemizin dört bir köşesinde kahramanca mücadele eden güvenlik güçlerimize Allah’tan kolaylıklar temenni ediyoruz. Tüm güvenlik güçlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Vatanı için kendini feda eden tüm kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle anıyoruz. Allah’tan aziz şehitlerimize rahmet, kahraman gazilerimize şifalar diliyorum. Allah kurbanlarımızı kabul eylesin” dedi.