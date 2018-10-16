TUNCELİ:
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16 Ekim 2018 Salı 15:22

Tunceli’de tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği eğitimi

Tunceli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği eğitimi verildi.Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen” Itri ve Tıbbi Bitkiler ile Boya Bitkilerinin Geliştirilmesi” Projesi kapsamında...

Tunceli'de tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği eğitimi
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Tunceli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği eğitimi verildi.

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen” Itri ve Tıbbi Bitkiler ile Boya Bitkilerinin Geliştirilmesi” Projesi kapsamında programa alınan Tunceli’de kurulacak demonstrasyonlarda görev alacak il ve ilçe müdürlüğü personeline ziraat mühendisleri tarafından eğitim verildi.

Eğitim çalışmasına ilişkin konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Kaya, tıbbi ve aromatik bitkilerden ile yeni bir ürün kazandırmanın önemine değinerek, “Ülkemizin mevcut toprak ve su kaynakları ile biyoçeşitlilik durumu dikkate alınarak, küresel rekabet gücümüzü artırmak, uluslararası piyasaların talep ettiği kalite ve özelliklerde Itri ve Tıbbi bitki üretimini sağlamak ve biyoçeşitliliğimizi avantaja dönüştürmek gerekiyor” dedi.

Tıbbi ve aromatik bitkilerin doğadan toplanması, tarımı, üretimi, işlenmesi, pazarlanması ve kullanım yöntemleri açısından büyük önem taşıdığını belirten Kaya, “Bu da eğitimli insan gücüne ihtiyacı beraberinde getiriyor. Bu kapsamlı program gıda, ilaç, boya ve kozmetik endüstrisinde ekonomik değeri olan tıbbi bitkilerimizin korunması, kültüre alınması, özelliklerinin tespiti için gerekli yardımcı teknik personelin yetiştirilmesi hedeflenerek açılmıştır” diye konuştu.

Eğitimin ardından katılımcılara belge verildi.
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