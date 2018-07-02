Tunceli’de yaz spor okulları açıldı

Tunceli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda yaz spor okullarının açılış töreni gerçekleştirildi.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, ücretsiz yaz spor...

Tunceli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda yaz spor okullarının açılış töreni gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, ücretsiz yaz spor okulları hakkında öğrenci ve velilere bilgi verildi. Atletizm, badminton, basketbol, jimnastik, futbol, güreş, hentbol, judo, masa tenisi, tenis, voleybol, tekerlekli kayak, karate ve yüzme olmak üzere 14 branşta açılan okullardan 5 ile 18 yaş arası öğrenciler faydalanabilecek.

Özel çocuklar da unutulmadı

Ücretsiz yaz spor okullarında, engelli öğrenciler de unutulmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı arasında imzalanan protokolle hayata geçirilen “Antrenörlerimiz Engelleri Aşıyor” projesi bu yıl da devam edecek. Proje kapsamında il merkezi ve tüm ilçelerde açılan engelliler spor merkezlerinde görme, bedensel, işitme engelliler ile özel sporculara 11 branşta ücretsiz kurs verileceği belirtildi.